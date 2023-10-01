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Бавария - Дармштадт 98 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Бавария
Дармштадт 98

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Дармштадт 98, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Дармштадт 98
Дармштадт
1ГерманияврМануэль Нойер
40МароккозщНуссайр Мазрауи
4НидерландызщМаттейс де Лигт
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
27АвстрияпзКонрад Лаймер
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
1ГерманияврМарсель Шуэн
14АвстриязщКристоф Кларер
20ГерманиязщЯнник Мюллер
5ХорватиязщМатей Маглица
26ГерманиязщМаттиас Бадер
32ГерманиязщФабиан Холланд
11ГерманияпзТобиас Кемпе
6ГерманияпзМарвин Мехлем
15ГерманияпзФабиан Нюрнбергер
24ГерманиянпЛука Пфайффер
27ГерманиянпТим Скарке
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ГерманияТорстен Либеркнехт
История личных встреч
06.05.2017Германия - Бундеслига32-й турБавария1 : 0Дармштадт 98
18.12.2016Германия - Бундеслига15-й турДармштадт 980 : 1Бавария
20.02.2016Германия - Бундеслига22-й турБавария3 : 1Дармштадт 98
15.12.2015Кубок Германии1/8 финалаБавария1 : 0Дармштадт 98
19.09.2015Германия - Бундеслига5-й турДармштадт 980 : 3Бавария
24.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 3-й тур1 : 3Бавария
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 3Бавария
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБавария3 : 0
03.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 2-й тур1 : 2Бавария
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур2 : 2Бавария
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турДармштадт 981 : 3
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур1 : 2Дармштадт 98
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й турДармштадт 984 : 2
22.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур3 : 1Дармштадт 98
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й турДармштадт 983 : 3

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