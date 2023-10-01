Бавария - Дармштадт 98 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Дармштадт 98, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Дармштадт 98
Дармштадт
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|20
|зщ
|Янник Мюллер
|5
|зщ
|Матей Маглица
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|24
|нп
|Лука Пфайффер
|27
|нп
|Тим Скарке
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|06.05.2017
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|18.12.2016
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|20.02.2016
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|15.12.2015
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|19.09.2015
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 2
|22.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 3