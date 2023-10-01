РБ Лейпциг - Кёльн 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
28 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Кёльн, которое состоится 28 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кёльн
Кёльн
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Чави Симонс
|44
|пз
|Кевин Кампль
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|7
|пз
|Дани Ольмо
|17
|нп
|Луа Опенда
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|17
|зщ
|Леарт Пакярада
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|6
|пз
|Эрик Мартель
|7
|пз
|Деян Любичич
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|9
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
|27
|нп
|Дейви Зельке
Главные тренеры
|Марко Розе
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|11.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|01.06.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 4
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 1
|25.02.2018
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|01.10.2017
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3