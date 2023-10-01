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РБ Лейпциг - Кёльн 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
28 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
РБ Лейпциг
Кёльн

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Кёльн, которое состоится 28 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кёльн
Кёльн
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
2ФранциязщМохамед Симакан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
20НидерландыпзЧави Симонс
44СловенияпзКевин Кампль
24АвстрияпзКсавер Шлагер
7ИспанияпзДани Ольмо
17БельгиянпЛуа Опенда
9ДаниянпЮссуф Поульсен
1ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
24ГерманиязщЮлиан Хабот
17КосовозщЛеарт Пакярада
18ДаниязщРасмус Карстенсен
4ГерманиязщТимо Хюберс
6ГерманияпзЭрик Мартель
7АвстрияпзДеян Любичич
11АвстриянпФлориан Кайнц
9ГерманиянпДжан-Лука Вальдшмидт
27ГерманиянпДейви Зельке
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
04.02.2023Германия - Бундеслига19-й турКёльн0 : 0РБ Лейпциг
13.08.2022Германия - Бундеслига2-й турРБ Лейпциг2 : 2Кёльн
11.02.2022Германия - Бундеслига22-й турРБ Лейпциг3 : 1Кёльн
18.09.2021Германия - Бундеслига5-й турКёльн1 : 1РБ Лейпциг
20.04.2021Германия - Бундеслига30-й турКёльн2 : 1РБ Лейпциг
19.12.2020Германия - Бундеслига13-й турРБ Лейпциг0 : 0Кёльн
01.06.2020Германия - Бундеслига29-й турКёльн2 : 4РБ Лейпциг
23.11.2019Германия - Бундеслига12-й турРБ Лейпциг4 : 1Кёльн
25.02.2018Германия - Бундеслига24-й турРБ Лейпциг1 : 2Кёльн
01.10.2017Германия - Бундеслига7-й турКёльн1 : 2РБ Лейпциг
25.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 3-й турРБ Лейпциг3 : 1
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 3РБ Лейпциг
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турРБ Лейпциг0 : 0
04.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 2-й турРБ Лейпциг1 : 3
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турРБ Лейпциг2 : 2
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й турКёльн3 : 1
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур3 : 0Кёльн
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турКёльн0 : 2
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур2 : 1Кёльн
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турКёльн1 : 3

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