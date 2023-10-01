23:56 ()
Онлайн трансляции
Пятница 27 октября
Суббота 28 октября
Свернуть список

Кайзерслаутерн - Гамбург 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
Кайзерслаутерн
Гамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Гамбург, которое состоится 28 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
ГерманияДирк Шустер
ГерманияТим Вальтер
История личных встреч
15.04.2023Германия - Вторая Бундеслига28-й турКайзерслаутерн2 : 0Гамбург
08.10.2022Германия - Вторая Бундеслига11-й турГамбург1 : 1Кайзерслаутерн
31.03.2012Германия - Бундеслига28-й турКайзерслаутерн0 : 1Гамбург
30.10.2011Германия - Бундеслига11-й турГамбург1 : 1Кайзерслаутерн
26.02.2011Германия - Бундеслига24-й турКайзерслаутерн1 : 1Гамбург
02.10.2010Германия - Бундеслига7-й турГамбург2 : 1Кайзерслаутерн
21.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й тур4 : 3Кайзерслаутерн
06.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й турКайзерслаутерн3 : 1
01.10.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур2 : 2Кайзерслаутерн
24.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турКайзерслаутерн3 : 1
16.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й тур1 : 1Кайзерслаутерн
21.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й турГамбург2 : 0
07.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й тур1 : 1Гамбург
29.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й турГамбург1 : 0
22.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й тур2 : 1Гамбург
16.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й тур2 : 1Гамбург

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close