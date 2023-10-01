Кайзерслаутерн - Гамбург 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Гамбург, которое состоится 28 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Дирк Шустер
|Тим Вальтер
История личных встреч
|15.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|08.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|31.03.2012
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|30.10.2011
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|26.02.2011
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|02.10.2010
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 3
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1