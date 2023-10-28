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Лечче - Торино 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
28 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Лечче
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Торино, которое состоится 28 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Торино
Турин
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
77 Франция пз Мохамед Каба
20 Албания пз Юльбер Рамадани
8 Тунис пз Хамза Рафья
7 Швеция нп Понтус Альмквист
9 Черногория нп Никола Крстович
22 Замбия нп Ламек Банда
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
61 Франция пз Адриен Тамез
28 Италия пз Самуэле Риччи
77 Польша пз Кароль Линетты
16 Хорватия пз Никола Влашич
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
11 Италия нп Пьетро Пеллегри
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
12.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Лечче0 : 2Торино
05.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Торино1 : 0Лечче
28.10.2020 Кубок Италии 3-й раунд Торино3 : 1 ДВЛечче
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Лечче4 : 0Торино
16.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Торино1 : 2Лечче
25.01.2009 Италия - Серия А 20-й тур Лечче3 : 3Торино
31.08.2008 Италия - Серия А 1-й тур Торино3 : 0Лечче
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 1 : 1Лечче
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Лечче1 : 1
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Лечче0 : 4
26.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 0Лечче
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Лечче1 : 0
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Торино0 : 3
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 2 : 0Торино
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Торино0 : 0
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 2 : 0Торино
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Торино1 : 1

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