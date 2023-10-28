Лечче - Торино 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
28 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Торино, которое состоится 28 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Торино
Турин
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|77
|пз
|Мохамед Каба
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|22
|нп
|Ламек Банда
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|11
|нп
|Пьетро Пеллегри
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Иван Юрич
История личных встреч
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 2
|05.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 0
|28.10.2020
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 1 ДВ
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|4 : 0
|16.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|25.01.2009
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 3
|31.08.2008
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1