Ювентус - Верона 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
28 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Верона, которое состоится 28 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Верона
Верона
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Душан Влахович
|18
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|5
|зщ
|Марко Фараони
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|31
|нп
|Томаш Суслов
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Марко Барони
История личных встреч
|01.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|1 : 0
|10.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|27.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|25.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|21.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|19.05.2018
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 3
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0