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Ювентус - Верона 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
28 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Ювентус
Верона

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Верона, которое состоится 28 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Верона
Верона
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
24 Италия зщ Даниэле Ругани
16 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
11 Сербия пз Филип Костич
22 США нп Тимоти Веа
9 Сербия нп Душан Влахович
18 Италия нп Мойзе Кин
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
27 Польша зщ Павел Давидович
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
5 Италия зщ Марко Фараони
24 Италия пз Филиппо Терраччано
33 Словакия пз Ондрей Дуда
8 Сербия пз Дарко Лазович
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
31 Словакия нп Томаш Суслов
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Марко Барони
История личных встреч
01.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Ювентус1 : 0Верона
10.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Верона0 : 1Ювентус
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Ювентус2 : 0Верона
30.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Верона2 : 1Ювентус
27.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Верона1 : 1Ювентус
25.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Ювентус1 : 1Верона
08.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Верона2 : 1Ювентус
21.09.2019 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус2 : 1Верона
19.05.2018 Италия - Серия А 38-й тур Ювентус2 : 1Верона
30.12.2017 Италия - Серия А 19-й тур Верона1 : 3Ювентус
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 1Ювентус
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 0
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 0 : 0Ювентус
26.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Ювентус1 : 0
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 4 : 2Ювентус
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Верона1 : 3
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 2 : 1Верона
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 0 : 0Верона
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Верона0 : 1
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 1 : 0Верона

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