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Кадис - Севилья 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
28 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Кадис
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Севилья, которое состоится 28 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Севилья
Севилья
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
22ИспаниязщХорхе Мере
3ИспаниязщФали Хименес
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
17АргентинапзГонсало Эскаланте
4ИспанияпзРубен Алькарас
11ИспаниянпИван Алехо
18ВенесуэланпДарвин Мачис
25УругвайнпМакси Гомес
16ИспаниянпКристофер Рамос
13НорвегияврЭрьян Нюланд
16ИспаниязщХесус Навас
4ИспаниязщСерхио Рамос
19АргентиназщМаркос Акунья
6СербияпзНеманья Гудель
24ФранцияпзБубакари Сумаре
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
11БельгияпзДоди Лукебакио
10ХорватияпзИван Ракитич
5АргентинанпЛукас Окампос
12Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
01.04.2023Испания - Примера27-й турКадис0 : 2Севилья
21.01.2023Испания - Примера18-й турСевилья1 : 0Кадис
29.04.2022Испания - Примера34-й турСевилья1 : 1Кадис
03.01.2022Испания - Примера19-й турКадис0 : 1Севилья
23.01.2021Испания - Примера20-й турСевилья3 : 0Кадис
27.09.2020Испания - Примера3-й турКадис1 : 3Севилья
11.01.2018Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчСевилья2 : 1Кадис
03.01.2018Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчКадис0 : 2Севилья
23.10.2023Испания - Примера10-й тур2 : 0Кадис
07.10.2023Испания - Примера9-й турКадис0 : 1
01.10.2023Испания - Примера8-й тур3 : 2Кадис
27.09.2023Испания - Примера7-й турКадис0 : 0
24.09.2023Испания - Примера6-й тур1 : 1Кадис
24.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 3-й турСевилья1 : 2
21.10.2023Испания - Примера10-й турСевилья1 : 1
07.10.2023Испания - Примера9-й турСевилья2 : 2
03.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 2-й тур2 : 2Севилья
29.09.2023Испания - Примера8-й тур1 : 0Севилья

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