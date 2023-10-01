Кадис - Севилья 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
28 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Севилья, которое состоится 28 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|22
|зщ
|Хорхе Мере
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|11
|нп
|Иван Алехо
|18
|нп
|Дарвин Мачис
|25
|нп
|Макси Гомес
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|6
|пз
|Неманья Гудель
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|18
|пз
|Джибриль Соу
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|10
|пз
|Иван Ракитич
|5
|нп
|Лукас Окампос
|12
|нп
|Мариано Диас
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|01.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 2
|21.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|29.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|03.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|23.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|27.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 3
|11.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|03.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|23.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0