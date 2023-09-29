Аль-Фейха - Аль-Наср 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Фейха - Аль-Наср, которое состоится 28 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Вук Рашович
|Луиш Каштру
История личных встреч
|24.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа A. 3-й тур
|4 : 1
|20.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|10-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|29.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|8-й тур
|0 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 3-й тур
|4 : 3
|21.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|10-й тур
|2 : 1
|06.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|9-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 2-й тур
|3 : 1
|29.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|8-й тур
|1 : 2