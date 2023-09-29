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Аль-Фейха - Аль-Наср 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про лига, 11-й тур
Аль-Фейха
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Фейха - Аль-Наср, которое состоится 28 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Сербия Вук Рашович
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
24.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа A. 3-й тур 4 : 1Аль-Фейха
20.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 10-й тур 1 : 2Аль-Фейха
07.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 9-й тур 1 : 1Аль-Фейха
03.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа A. 2-й тур Аль-Фейха2 : 0
29.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 8-й тур Аль-Фейха0 : 0
24.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 3-й тур Аль-Наср4 : 3
21.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 10-й тур Аль-Наср2 : 1
06.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 9-й тур Аль-Наср2 : 2
02.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 2-й тур Аль-Наср3 : 1
29.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 8-й тур 1 : 2Аль-Наср

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