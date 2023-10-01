Портимоненсе - Эшторил 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Эшторил, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Эшторил
Эшторил
|12
|вр
|Силвестре Винисиус
|33
|зщ
|Igor Marques
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|43
|зщ
|Alemao
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|77
|зщ
|Helio Varela
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|13
|пз
|Денер
|11
|пз
|Карлинос
|37
|пз
|Рилдо де Аморим
|99
|вр
|Даниэл Лейте
|5
|зщ
|Volnei
|23
|зщ
|Педру Алвару
|3
|зщ
|Бернарду Витал
|78
|зщ
|Тиагу Араужу
|82
|пз
|Матеуш Фернандеш
|8
|пз
|Джордан Холсгров
|21
|нп
|Родригу Гомеш
|91
|нп
|Heri
|11
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|9
|нп
|Алехандро Маркес
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|15.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|24.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|14.04.2018
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|04.12.2017
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 3
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|3 : 2
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|5 : 3
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2