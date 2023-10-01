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Портимоненсе - Эшторил 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Портимоненсе
Эшторил

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Эшторил, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Эшторил
Эшторил
12БразилияврСилвестре Винисиус
33БразилиязщIgor Marques
44БразилиязщPedro Henrique
22ПортугалиязщФилипе Релвас
43Бразилиязщ Alemao
14СенегалзщМустафа Сек
77ПортугалиязщHelio Varela
7АнглияпзСилвестер Джаспер
13Бразилияпз Денер
11Бразилияпз Карлинос
37БразилияпзРилдо де Аморим
99ПортугалияврДаниэл Лейте
5Бразилиязщ Volnei
23ПортугалиязщПедру Алвару
3ПортугалиязщБернарду Витал
78ПортугалиязщТиагу Араужу
82ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
8ШотландияпзДжордан Холсгров
21ПортугалиянпРодригу Гомеш
91Португалиянп Heri
11БразилиянпДиас Морейра Кассиано
9ИспаниянпАлехандро Маркес
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Сержиу
История личных встреч
15.04.2023Португалия - Примейра28-й турЭшторил0 : 1Портимоненсе
30.10.2022Португалия - Примейра11-й турПортимоненсе1 : 1Эшторил
12.03.2022Португалия - Примейра26-й турЭшторил2 : 0Портимоненсе
24.10.2021Португалия - Примейра9-й турПортимоненсе0 : 2Эшторил
14.04.2018Португалия - Примейра30-й турПортимоненсе0 : 1Эшторил
04.12.2017Португалия - Примейра13-й турЭшторил0 : 0Портимоненсе
08.10.2023Португалия - Примейра8-й тур1 : 0Портимоненсе
30.09.2023Португалия - Примейра7-й тур2 : 3Портимоненсе
24.09.2023Португалия - Примейра6-й турПортимоненсе1 : 3
17.09.2023Португалия - Примейра5-й тур1 : 2Портимоненсе
02.09.2023Португалия - Примейра4-й турПортимоненсе1 : 1
07.10.2023Португалия - Примейра8-й турЭшторил0 : 1
01.10.2023Португалия - Примейра7-й тур3 : 2Эшторил
23.09.2023Португалия - Примейра6-й турЭшторил2 : 2
17.09.2023Португалия - Примейра5-й тур5 : 3Эшторил
03.09.2023Португалия - Примейра4-й турЭшторил1 : 2

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