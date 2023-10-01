Бенфика - Каза Пия 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
28 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Каза Пия, которое состоится 28 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Каза Пия
Лиссабон
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|20
|пз
|Жоау Мариу
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|7
|пз
|Давид Нерес
|33
|нп
|Петар Муса
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|8
|пз
|Анжело Нето
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|22
|нп
|Артур Серобян
|30
|нп
|Фелиппе Кардозо
|77
|нп
|Тьягу Диаш
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|04.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|13.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|02.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1