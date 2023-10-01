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Бенфика - Каза Пия 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
28 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Бенфика
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Каза Пия, которое состоится 28 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Каза Пия
Лиссабон
1УкраинаврАнатолий Трубин
6ДаниязщАлександр Бах
30АргентиназщНиколас Отаменди
4ПортугалиязщАнтониу Силва
8НорвегияпзФредрик Эурснес
87ПортугалияпзЖоау Невеш
10ТурцияпзОркун Кёкчю
20ПортугалияпзЖоау Мариу
27ПортугалияпзРафаэл Силва
7БразилияпзДавид Нерес
33ХорватиянпПетар Муса
33АнголаврРикарду Батишта
15Кабо-ВердезщФернанду Варела
19Босния и ГерцеговиназщНермин Золотич
13ПортугалиязщВашку Фернандеш
72ИспанияпзГаиска Ларрасабаль
16АнголапзБени Мукенди
8БразилияпзАнжело Нето
5ПортугалияпзЛеонарду Лелу
22АрмениянпАртур Серобян
30Бразилиянп Фелиппе Кардозо
77ПортугалиянпТьягу Диаш
Главные тренеры
ГерманияРоджер Шмидт
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
04.02.2023Португалия - Примейра19-й турБенфика3 : 0Каза Пия
13.08.2022Португалия - Примейра2-й турКаза Пия0 : 1Бенфика
24.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 3-й турБенфика0 : 1
07.10.2023Португалия - Примейра8-й тур0 : 1Бенфика
03.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 2-й тур1 : 0Бенфика
29.09.2023Португалия - Примейра7-й турБенфика1 : 0
24.09.2023Португалия - Примейра6-й тур1 : 3Бенфика
08.10.2023Португалия - Примейра8-й турКаза Пия0 : 1
02.10.2023Португалия - Примейра7-й тур2 : 0Каза Пия
23.09.2023Португалия - Примейра6-й турКаза Пия0 : 0
17.09.2023Португалия - Примейра5-й тур0 : 1Каза Пия
02.09.2023Португалия - Примейра4-й турКаза Пия1 : 1

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