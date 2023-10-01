Витория Гимарайнш - Шавиш 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Шавиш, которое состоится 28 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Шавиш
Шавиш
|14
|вр
|Бруну Варела
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|11
|пз
|Жота Силва
|76
|пз
|Бруну Гашпар
|80
|пз
|Даниэл Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|72
|пз
|Афонсу Фрейташ
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|7
|нп
|Андре Силва
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|19
|зщ
|Стивен Витория
|4
|зщ
|Бруну Родригеш
|44
|зщ
|Жоау Кейруш
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|21
|пз
|Рикарду Гимараеш
|8
|пз
|Жоау Педру
|18
|пз
|Pedro Nuno Almeida Pinho
|99
|нп
|Jô
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|30.01.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|06.04.2019
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|4 : 0
|02.12.2018
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|12.01.2018
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|4 : 3
|10.08.2017
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|15.04.2017
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 3
|04.04.2017
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|01.03.2017
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|04.12.2016
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|3 : 2
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|4 : 0
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 2
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|18.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2