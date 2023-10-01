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Витория Гимарайнш - Шавиш 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
Витория Гимарайнш
Шавиш

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Шавиш, которое состоится 28 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Шавиш
Шавиш
14ПортугалияврБруну Варела
44ПортугалиязщЖорже Фернандеш
6ПортугалиязщМануэл Силва
4ПортугалиязщТомаш Рибейру
11ПортугалияпзЖота Силва
76АнголапзБруну Гашпар
80ПортугалияпзДаниэл Силва
8ПортугалияпзТомас Гендель
72ПортугалияпзАфонсу Фрейташ
17ПортугалияпзЖоао Мендеш
7БразилиянпАндре Силва
1БразилияврHugo Nogueira
19КанадазщСтивен Витория
4ПортугалиязщБруну Родригеш
44ПортугалиязщЖоау Кейруш
77Кабо-ВердезщЖоау Коррея
5МозамбикзщБруну Ланга
21ПортугалияпзРикарду Гимараеш
8ПортугалияпзЖоау Педру
18ПортугалияпзPedro Nuno Almeida Pinho
99Бразилиянп
23ИспаниянпЭктор Эрнандес
Главные тренеры
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
30.01.2023Португалия - Примейра18-й турВитория Гимарайнш2 : 1Шавиш
07.08.2022Португалия - Примейра1-й турШавиш0 : 1Витория Гимарайнш
06.04.2019Португалия - Примейра28-й турВитория Гимарайнш4 : 0Шавиш
02.12.2018Португалия - Примейра11-й турШавиш0 : 1Витория Гимарайнш
12.01.2018Португалия - Примейра18-й турШавиш4 : 3Витория Гимарайнш
10.08.2017Португалия - Примейра1-й турВитория Гимарайнш3 : 2Шавиш
15.04.2017Португалия - Примейра29-й турШавиш2 : 3Витория Гимарайнш
04.04.2017Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчШавиш3 : 1Витория Гимарайнш
01.03.2017Кубок Португалии1/2 финала. 1-й матчВитория Гимарайнш2 : 0Шавиш
04.12.2016Португалия - Примейра12-й турВитория Гимарайнш1 : 1Шавиш
08.10.2023Португалия - Примейра8-й тур1 : 3Витория Гимарайнш
01.10.2023Португалия - Примейра7-й турВитория Гимарайнш3 : 2
23.09.2023Португалия - Примейра6-й тур0 : 0Витория Гимарайнш
17.09.2023Португалия - Примейра5-й турВитория Гимарайнш1 : 2
02.09.2023Португалия - Примейра4-й тур4 : 0Витория Гимарайнш
07.10.2023Португалия - Примейра8-й турШавиш4 : 2
01.10.2023Португалия - Примейра7-й тур0 : 2Шавиш
24.09.2023Португалия - Примейра6-й турШавиш2 : 2
18.09.2023Португалия - Примейра5-й тур4 : 1Шавиш
03.09.2023Португалия - Примейра4-й турШавиш1 : 2

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