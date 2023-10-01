Жил Висенте - Брага 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Брага, которое состоится 28 Октября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Брага
Брага
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|25
|пз
|Педру Тиба
|76
|пз
|Martim Neto
|8
|нп
|Максим Домингес
|77
|нп
|Мурило
|29
|нп
|Depu
|70
|нп
|Фелиш Коррея
|1
|вр
|Лима Матеус
|17
|зщ
|Юсафат Мендес
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|18
|зщ
|Витор Карвальо
|5
|пз
|Сердар Саатчи
|8
|пз
|Али Мусрати
|14
|пз
|Альваро Джало
|16
|пз
|Родриго Саласар
|7
|пз
|Брума
|23
|нп
|Симон Банза
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Артур Жорже
История личных встреч
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|25.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|26.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|08.02.2020
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|23.11.2019
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|1 : 0
|25.08.2019
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|03.04.2015
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 2
|02.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|5 : 3
|01.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 4
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 1