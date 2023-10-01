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Жил Висенте - Брага 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Жил Висенте
Брага

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Брага, которое состоится 28 Октября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Брага
Брага
42БразилияврЭндрю да Силва Вентура
2Португалиязщ Зе Карлуш
13БразилиязщGabriel Pereira Magalhães dos Santos
26ПортугалиязщРубен Фернандеш
23ПортугалиязщЛеонарду Бута
25ПортугалияпзПедру Тиба
76ПортугалияпзMartim Neto
8ШвейцариянпМаксим Домингес
77Бразилиянп Мурило
29Анголанп Depu
70ПортугалиянпФелиш Коррея
1БразилияврЛима Матеус
17ШвециязщЮсафат Мендес
4МализщСику Ньякате
26КолумбиязщКристиан Борха
18БразилиязщВитор Карвальо
5ТурцияпзСердар Саатчи
8ЛивияпзАли Мусрати
14Гвинея-БисаупзАльваро Джало
16УругвайпзРодриго Саласар
7Португалияпз Брума
23ФранциянпСимон Банза
Главные тренеры
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияАртур Жорже
История личных встреч
16.04.2023Португалия - Примейра28-й турБрага1 : 0Жил Висенте
30.10.2022Португалия - Примейра11-й турЖил Висенте0 : 1Брага
13.03.2022Португалия - Примейра26-й турБрага0 : 1Жил Висенте
25.10.2021Португалия - Примейра9-й турЖил Висенте0 : 1Брага
09.05.2021Португалия - Примейра32-й турЖил Висенте1 : 1Брага
26.01.2021Португалия - Примейра15-й турБрага1 : 0Жил Висенте
08.02.2020Португалия - Примейра20-й турБрага2 : 2Жил Висенте
23.11.2019Кубок Португалии4-й раундБрага1 : 0Жил Висенте
25.08.2019Португалия - Примейра3-й турЖил Висенте1 : 1Брага
03.04.2015Португалия - Примейра27-й турЖил Висенте0 : 2Брага
07.10.2023Португалия - Примейра8-й тур4 : 2Жил Висенте
02.10.2023Португалия - Примейра7-й турЖил Висенте2 : 0
23.09.2023Португалия - Примейра6-й тур2 : 1Жил Висенте
17.09.2023Португалия - Примейра5-й турЖил Висенте5 : 3
01.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 0Жил Висенте
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й турБрага1 : 2
07.10.2023Португалия - Примейра8-й турБрага2 : 1
03.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 2-й тур2 : 3Брага
28.09.2023Португалия - Примейра7-й тур2 : 4Брага
24.09.2023Португалия - Примейра6-й турБрага4 : 1

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