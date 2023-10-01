Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
28 Октября 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 28 Октября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Нордин Баккер
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюген
|5
|зщ
|Лоик Мбе Со
|22
|зщ
|Тео Барбе
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|9
|нп
|Томас Робине
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|11
|нп
|Янн Китала
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|25
|зщ
|Джамал Амофа
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|10
|пз
|Филипп Ромменс
|8
|пз
|Эверт Линторст
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Алекс Пастор
|Рене Хаке
История личных встреч
|27.10.2021
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 2
|17.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|34-й тур
|3 : 0
|21.11.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|13-й тур
|3 : 0
|12.01.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 1
|29.10.2019
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 3
|13.10.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 1
|18.01.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|19.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|16.02.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|25-й тур
|2 : 0
|29.09.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|4 : 0
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 0
|22.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0