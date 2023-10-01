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Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
28 Октября 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 28 Октября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1НидерландыврНордин Баккер
4НидерландызщДамиан ван Брюген
5ФранциязщЛоик Мбе Со
22ФранциязщТео Барбе
20НидерландызщХамби Акуйоби
15НидерландызщПер Копмейнерс
2НидерландызщШерел Флоранус
28НидерландыпзСтейе Ресинк
9ФранциянпТомас Робине
27НидерландынпRajiv van La Parra
11ФранциянпЯнн Китала
1НидерландыврЖеффри Де Ланге
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
25НидерландызщДжамал Амофа
5НидерландызщБас Кюйперс
10БельгияпзФилипп Ромменс
8НидерландыпзЭверт Линторст
11НидерландыпзБобби Адеканье
18ИсландияпзВиллюм-Тор Виллюмссон
23НорвегиянпОливер Эдвардсен
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
Главные тренеры
НидерландыАлекс Пастор
НидерландыРене Хаке
История личных встреч
27.10.2021Кубок Нидерландов1-й раундАлмере Сити0 : 2Гоу Эхед Иглс
17.04.2021Нидерланды - Первый дивизион34-й турГоу Эхед Иглс3 : 0Алмере Сити
21.11.2020Нидерланды - Первый дивизион13-й турАлмере Сити3 : 0Гоу Эхед Иглс
12.01.2020Нидерланды - Первый дивизион21-й турГоу Эхед Иглс1 : 1Алмере Сити
29.10.2019Кубок Нидерландов1-й раундАлмере Сити1 : 3Гоу Эхед Иглс
13.10.2019Нидерланды - Первый дивизион10-й турАлмере Сити1 : 1Гоу Эхед Иглс
18.01.2019Нидерланды - Первый дивизион21-й турГоу Эхед Иглс2 : 1Алмере Сити
19.10.2018Нидерланды - Первый дивизион10-й турАлмере Сити0 : 1Гоу Эхед Иглс
16.02.2018Нидерланды - Первый дивизион25-й турАлмере Сити2 : 0Гоу Эхед Иглс
29.09.2017Нидерланды - Первый дивизион7-й турГоу Эхед Иглс2 : 1Алмере Сити
21.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й тур1 : 1Алмере Сити
07.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турАлмере Сити1 : 0
30.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й тур0 : 2Алмере Сити
23.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАлмере Сити0 : 4
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й тур0 : 0Алмере Сити
22.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турГоу Эхед Иглс0 : 0
07.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турГоу Эхед Иглс4 : 0
30.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й тур3 : 1Гоу Эхед Иглс
27.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й тур3 : 0Гоу Эхед Иглс
22.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турГоу Эхед Иглс3 : 0

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