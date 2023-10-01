Шахтёр С - Торпедо-БелАЗ 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
28 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 28 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|11.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 3 : 5
|04.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|23.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|17.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|29.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|05.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 4
|19.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|14.03.2020
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 0
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 4
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 3
|27.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 5
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 4
|20.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|15.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2