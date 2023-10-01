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Шахтёр С - Торпедо-БелАЗ 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
28 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
Шахтёр С
Торпедо-БелАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 28 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Шахтёр С
11.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Шахтёр С1 : 0 3 : 5Торпедо-БелАЗ
04.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 1Шахтёр С
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Шахтёр С
25.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С0 : 1Торпедо-БелАЗ
17.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Шахтёр С3 : 1Торпедо-БелАЗ
29.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Шахтёр С
05.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 4Шахтёр С
19.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Шахтёр С0 : 1Торпедо-БелАЗ
14.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Шахтёр С2 : 0Торпедо-БелАЗ
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 1 : 4Шахтёр С
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Шахтёр С2 : 0
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 3 : 3Шахтёр С
27.09.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С2 : 5
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Шахтёр С0 : 4
20.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
15.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2

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