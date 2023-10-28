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Неман - Ислочь 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
28 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
Неман
Ислочь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Ислочь, которое состоится 28 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Ислочь
Минский район
История личных встреч
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Ислочь0 : 3Неман
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Неман1 : 0Ислочь
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь1 : 1Неман
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь2 : 0Неман
01.05.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Неман1 : 2Ислочь
04.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Неман1 : 0Ислочь
21.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 0Неман
16.08.2019 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман1 : 1Ислочь
14.04.2019 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Ислочь1 : 0Неман
16.09.2018 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Неман6 : 0Ислочь
20.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 1 : 1Неман
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман3 : 1
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 1 : 3Неман
27.09.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 2 : 5Неман
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Неман3 : 1
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Ислочь5 : 1
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 2Ислочь
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Ислочь0 : 0
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 1Ислочь
01.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Ислочь1 : 2

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