Неман - Ислочь 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
28 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Ислочь, которое состоится 28 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|01.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|04.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|21.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|16.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|16.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|6 : 0
|20.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|27.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 5
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|5 : 1
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2