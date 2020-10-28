Дила - Сабуртало 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Сабуртало, которое состоится 28 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|20.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|09.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|0 : 2
|30.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|22.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|02.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|0 : 0
|20.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|09.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 0
|20.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 1
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|20.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1