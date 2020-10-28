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Дила - Сабуртало 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 31-й тур
Дила
Сабуртало

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Сабуртало, которое состоится 28 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Сабуртало1 : 2Дила
09.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила1 : 1Сабуртало
12.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Сабуртало0 : 0Дила
06.11.2022 Грузия - Высшая лига 33-й тур Сабуртало0 : 2Дила
30.08.2022 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила3 : 0Сабуртало
22.05.2022 Грузия - Высшая лига 15-й тур Сабуртало0 : 2Дила
02.04.2022 Грузия - Высшая лига 6-й тур Дила1 : 0Сабуртало
20.11.2021 Грузия - Высшая лига 34-й тур Сабуртало0 : 0Дила
20.09.2021 Грузия - Высшая лига 25-й тур Дила0 : 0Сабуртало
09.06.2021 Грузия - Высшая лига 16-й тур Сабуртало3 : 0Дила
20.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 1 : 1Дила
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила0 : 1
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 3 : 1Дила
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 2 : 1Дила
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Дила2 : 0
20.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 1 : 2Сабуртало
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало0 : 0
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 5 : 0Сабуртало
29.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 1 : 0Сабуртало
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Сабуртало0 : 1

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