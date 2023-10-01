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Флорида Пантерз - Сиэтл Кракен 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
29 Октября 2023 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Сиэтл Кракен

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Сиэтл Кракен, которое состоится 29 Октября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
12.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 5Сиэтл Кракен
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5Флорида Пантерз
24.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 3Флорида Пантерз
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Сиэтл Кракен
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Флорида Пантерз
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Флорида Пантерз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТСиэтл Кракен
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСиэтл Кракен
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен7 : 4
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4

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