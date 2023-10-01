Флорида Пантерз - Сиэтл Кракен 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
29 Октября 2023 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Сиэтл Кракен, которое состоится 29 Октября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Пол Морис
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|12.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|04.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|24.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4