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Филадельфия Флайерз - Анахайм Дакс 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
28 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Анахайм Дакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Анахайм Дакс, которое состоится 28 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
США Джон Торторелла
США Грег Кронин
История личных встреч
18.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 2Анахайм Дакс
03.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Филадельфия Флайерз
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 5Анахайм Дакс
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1Филадельфия Флайерз
30.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
18.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1Анахайм Дакс
09.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 2Анахайм Дакс
31.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3Филадельфия Флайерз
25.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 6Анахайм Дакс
08.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 2
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Филадельфия Флайерз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 0
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТАнахайм Дакс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТАнахайм Дакс
23.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Анахайм Дакс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3

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