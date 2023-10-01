Филадельфия Флайерз - Анахайм Дакс 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
28 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Анахайм Дакс, которое состоится 28 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Грег Кронин
История личных встреч
|18.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|30.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|18.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|09.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|31.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|25.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|08.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|23.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3