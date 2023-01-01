Пари Нижний Новгород - Сочи 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
29 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Сочи, которое состоится 29 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Александр Васильевич Точилин
История личных встреч
|22.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 0
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|01.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 1 2 : 4
|13.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|26.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
|18.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 1
|25.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|2 : 2
|09.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 2
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.