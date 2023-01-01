02:43 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 29 октября
Свернуть список

Пари Нижний Новгород - Сочи 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
29 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Пари Нижний НовгородСочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Сочи, которое состоится 29 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Россия Александр Васильевич Точилин
История личных встреч
22.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Пари Нижний Новгород4 : 0Сочи
07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Сочи2 : 1Пари Нижний Новгород
01.07.2022 Кубок PARI Премьер Пари Нижний Новгород1 : 1 2 : 4Сочи
13.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Сочи0 : 0Пари Нижний Новгород
26.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Сочи
03.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Сочи
18.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Сочи0 : 1Пари Нижний Новгород
25.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2Сочи
09.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Сочи3 : 1Пари Нижний Новгород
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D 3 : 0Пари Нижний Новгород
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Пари Нижний Новгород3 : 1
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 4Сочи
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Сочи0 : 2
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа A Сочи1 : 2
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 2 : 0Сочи
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Сочи
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close