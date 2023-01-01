Динамо М - Урал 29 Октября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
29 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Урал, которое состоится 29 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 3
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|0 : 1
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 2
|10.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|0 : 2
|09.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|26.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 0
|09.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|4 : 0
|10.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|29.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Динамо» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.