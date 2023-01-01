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Динамо М - Урал 29 Октября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
29 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Динамо МУрал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Урал, которое состоится 29 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
18.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Урал0 : 1Динамо М
03.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М2 : 1Урал
30.04.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Динамо М2 : 3Урал
21.08.2021 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Урал0 : 1Динамо М
11.04.2021 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Динамо М2 : 2Урал
10.08.2020 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Урал0 : 2Динамо М
09.07.2020 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Урал2 : 1Динамо М
26.07.2019 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Динамо М2 : 0Урал
09.12.2018 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Динамо М4 : 0Урал
10.08.2018 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Урал1 : 1Динамо М
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 0Динамо М
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М0 : 0
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М3 : 0
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Динамо М
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Динамо М
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Урал1 : 4
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Урал2 : 2
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа B Урал2 : 0
29.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Урал
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 0Урал
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Динамо» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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