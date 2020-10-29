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ЦСКА - Краснодар 29 Октября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
29 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
ЦСКА
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 29 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Сербия Владимир Ивич
История личных встреч
11.06.2023 Фонбет Кубок России Суперфинал Краснодар1 : 1 5 : 6ЦСКА
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Краснодар0 : 0ЦСКА
28.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Краснодар1 : 0ЦСКА
23.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) ЦСКА3 : 0Краснодар
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур ЦСКА4 : 1Краснодар
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур ЦСКА0 : 0Краснодар
08.05.2021 Россия - Премьер-Лига 29-й тур ЦСКА3 : 1Краснодар
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Краснодар1 : 1ЦСКА
07.12.2019 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Краснодар1 : 1ЦСКА
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 0ЦСКА
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 2ЦСКА
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа A 1 : 1 4 : 2ЦСКА
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 3 : 3ЦСКА
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Краснодар
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Краснодар3 : 2
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар3 : 0
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 2Краснодар
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Краснодар2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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