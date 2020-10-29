ЦСКА - Краснодар 29 Октября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
29 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 29 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Владимир Ивич
История личных встреч
|11.06.2023
|Фонбет Кубок России
|Суперфинал
|1 : 1 5 : 6
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|28.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|23.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 0
|10.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 0
|08.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.