Вест Хэм Юнайтед - Эвертон 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
29 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Эвертон, которое состоится 29 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|11
|пз
|Джек Харрисон
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|8
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Шон Дайч
История личных встреч
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|18.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|17.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|01.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|4 : 1
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 2
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3