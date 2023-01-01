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Вест Хэм Юнайтед - Эвертон 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
29 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Эвертон, которое состоится 29 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
3 Англия зщ Аарон Крессуэлл
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
11 Англия пз Джек Харрисон
37 Англия пз Джеймс Гарнер
8 Бельгия пз Амаду Онана
7 Англия пз Дуайт Макнил
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Шон Дайч
История личных встреч
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Эвертон
18.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Эвертон
17.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Эвертон
01.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Эвертон4 : 1Вест Хэм Юнайтед
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Эвертон
19.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Эвертон2 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.03.2019 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Эвертон
26.10.2023 Лига Европы Группа A. 3-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 4 : 1Вест Хэм Юнайтед
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
05.10.2023 Лига Европы Группа A. 2-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 0Эвертон
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон3 : 0
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Эвертон1 : 2
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 1 : 2Эвертон
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 1 : 3Эвертон

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