Ливерпуль - Ноттингем Форест 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ноттингем Форест, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|43
|зщ
|Ола Айна
|24
|зщ
|Серж Орье
|30
|зщ
|Вилли Боли
|40
|зщ
|Мурилло
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|5
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Николас Домингес
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Стивен Купер
История личных встреч
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|5 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|18.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.