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Ливерпуль - Ноттингем Форест 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Ноттингем Форест

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ноттингем Форест, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
21 Греция зщ Константинос Цимикас
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
7 Колумбия нп Луис Диас
1 США вр Мэтт Тёрнер
43 Нигерия зщ Ола Айна
24 Кот-д'Ивуар зщ Серж Орье
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
40 Бразилия зщ Мурилло
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
5 Бельгия пз Орель Мангала
16 Аргентина пз Николас Домингес
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ливерпуль3 : 2Ноттингем Форест
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0Ливерпуль
20.03.2022 Кубок Англии 1/4 финала Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
26.10.2023 Лига Европы Группа E. 3-й тур Ливерпуль5 : 1
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль2 : 0
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Ливерпуль
05.10.2023 Лига Европы Группа E. 2-й тур Ливерпуль2 : 0
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Ливерпуль
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ноттингем Форест2 : 2
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Ноттингем Форест
01.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ноттингем Форест1 : 1
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
18.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ноттингем Форест1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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