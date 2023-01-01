Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|24
|пз
|Симон Адингра
|9
|пз
|Жоао Педро
|22
|пз
|Каору Митома
|28
|нп
|Эван Фергюсон
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|28
|пз
|Саша Лукич
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Марку Силва
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 2
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|02.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 2
|26.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 1
|15.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|5 : 0
|15.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|6 : 1
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|02.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0