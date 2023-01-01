02:44 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 29 октября
Свернуть список

Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Фулхэм
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Камерун пз Карлос Балеба
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
9 Бразилия пз Жоао Педро
22 Япония пз Каору Митома
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
13 США зщ Тим Рим
33 США зщ Энтони Робинсон
28 Сербия пз Саша Лукич
26 Португалия пз Жоау Пальинья
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
20 Бразилия нп Виллиан
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Португалия Марку Силва
История личных встреч
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Фулхэм
30.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Фулхэм2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Фулхэм
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Фулхэм0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Фулхэм4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
01.09.2018 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Фулхэм
02.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Фулхэм1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
26.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Фулхэм
15.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Брайтон энд Хоув Альбион5 : 0Фулхэм
15.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Фулхэм1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
26.10.2023 Лига Европы Группа B. 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
05.10.2023 Лига Европы Группа B. 2-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 6 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
23.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 0Фулхэм
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Фулхэм3 : 1
02.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Фулхэм0 : 2
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Фулхэм2 : 1
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Фулхэм

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close