Астон Вилла - Лутон Таун 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лутон Таун, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Лутон Таун
Лутон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|22
|пз
|Николо Дзаньоло
|19
|пз
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|24
|вр
|Томас Камински
|12
|зщ
|Исса Каборе
|4
|зщ
|Том Локьер
|15
|зщ
|Теден Менжи
|45
|пз
|Алфи Даути
|17
|пз
|Пелли-Раддок Мпанзу
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|7
|пз
|Чидози Огбене
|19
|нп
|Джейкоб Браун
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|10.08.2016
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 4
|22.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|6 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0