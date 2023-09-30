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Астон Вилла - Лутон Таун 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Астон Вилла
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лутон Таун, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Лутон Таун
Лутон
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
7ШотландияпзДжон Макгинн
44ФранцияпзБубакар Камара
6БразилияпзДуглас Луис
22ИталияпзНиколо Дзаньоло
19ФранцияпзМусса Диаби
11АнглиянпОлли Уоткинс
24БельгияврТомас Камински
12Буркина-ФасозщИсса Каборе
4УэльсзщТом Локьер
15АнглиязщТеден Менжи
45АнглияпзАлфи Даути
17ДР КонгопзПелли-Раддок Мпанзу
13ЗимбабвепзМарвелоуз Накамба
7ИрландияпзЧидози Огбене
19ШотландиянпДжейкоб Браун
9АнглиянпКарлтон Моррис
11АнглиянпЭлайджа Адебайо
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
УэльсРоб Эдвардс
История личных встреч
10.08.2016Англия - Кубок лиги1-й раундЛутон Таун3 : 1Астон Вилла
26.10.2023Лига конференцийГруппа E. 3-й тур1 : 4Астон Вилла
22.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турАстон Вилла4 : 1
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур1 : 1Астон Вилла
05.10.2023Лига конференцийГруппа E. 2-й турАстон Вилла1 : 0
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турАстон Вилла6 : 1
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур2 : 2Лутон Таун
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турЛутон Таун0 : 1
03.10.2023Англия - Премьер-лига2-й турЛутон Таун1 : 2
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур1 : 2Лутон Таун
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала1 : 0Лутон Таун

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