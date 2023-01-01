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Бетис - Осасуна 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
29 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Бетис
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Осасуна, которое состоится 29 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Осасуна
Памплона
13ПортугалияврРуй Силва
2ИспаниязщЭктор Бельерин
6АргентиназщХерман Песселья
28МароккозщШади Риад
3ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
21ИспанияпзМарк Рока
22Испанияпз Иско
38ИспаниянпАссане Диао
10ИспаниянпАйосе Перес
9ИспаниянпБорха Иглесиас
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщДавид Гарсия
15ИспаниязщРубен Пенья
7ИспанияпзХон Монкайола
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
9АргентинанпЧими Авила
16ИспаниянпМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
22.04.2023Испания - Примера30-й турОсасуна3 : 2Бетис
18.01.2023Кубок Испании1/8 финалаБетис2 : 2 2 : 4Осасуна
26.08.2022Испания - Примера3-й турБетис1 : 0Осасуна
03.04.2022Испания - Примера30-й турБетис4 : 1Осасуна
23.09.2021Испания - Примера6-й турОсасуна1 : 3Бетис
01.02.2021Испания - Примера21-й турБетис1 : 0Осасуна
06.12.2020Испания - Примера12-й турОсасуна0 : 2Бетис
08.07.2020Испания - Примера35-й турБетис3 : 0Осасуна
20.09.2019Испания - Примера5-й турОсасуна0 : 0Бетис
18.03.2017Испания - Примера28-й турБетис2 : 0Осасуна
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа C. 3-й тур0 : 1Бетис
21.10.2023Испания - Примера10-й тур1 : 1Бетис
08.10.2023Испания - Примера9-й тур1 : 1Бетис
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа C. 2-й турБетис2 : 1
01.10.2023Испания - Примера8-й турБетис3 : 0
20.10.2023Испания - Примера10-й турОсасуна2 : 0
07.10.2023Испания - Примера9-й тур4 : 0Осасуна
01.10.2023Испания - Примера8-й тур0 : 2Осасуна
28.09.2023Испания - Примера7-й турОсасуна0 : 2
23.09.2023Испания - Примера6-й турОсасуна0 : 0

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