Бетис - Осасуна 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
29 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Осасуна, которое состоится 29 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Руй Силва
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|38
|нп
|Ассане Диао
|10
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Борха Иглесиас
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|9
|нп
|Чими Авила
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|18.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 4
|26.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 1
|23.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 3
|01.02.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|06.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|08.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|20.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|18.03.2017
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|20.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0