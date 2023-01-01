Райо Вальекано - Реал Сосьедад 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
29 Октября 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Реал Сосьедад, которое состоится 29 Октября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|12
|зщ
|Луис Эспино
|17
|пз
|Унай Лопес
|21
|пз
|Пате Сисс
|14
|пз
|Кике Перес
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|22
|нп
|Рауль де Томас
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|21.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|25.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|08.05.2016
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|03.01.2016
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 2
|23.05.2015
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 4
|17.01.2015
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.