02:44 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 29 октября
Свернуть список

Райо Вальекано - Реал Сосьедад 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
29 Октября 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Райо Вальекано
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Реал Сосьедад, которое состоится 29 Октября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
24ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАридане Эрнандес
12УругвайзщЛуис Эспино
17ИспанияпзУнай Лопес
21СенегалпзПате Сисс
14ИспанияпзКике Перес
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
22ИспаниянпРауль де Томас
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
24ИспаниязщРобен Ле Норман
20ИспаниязщХон Пачеко
3ИспаниязщАйен Муньос
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
7ИспаниянпАндер Барренечеа
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Родригес
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
22.04.2023Испания - Примера30-й турРеал Сосьедад2 : 1Райо Вальекано
21.01.2023Испания - Примера18-й турРайо Вальекано0 : 2Реал Сосьедад
01.05.2022Испания - Примера34-й турРайо Вальекано1 : 1Реал Сосьедад
22.08.2021Испания - Примера2-й турРеал Сосьедад1 : 0Райо Вальекано
20.01.2019Испания - Примера20-й турРайо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
25.09.2018Испания - Примера6-й турРеал Сосьедад2 : 2Райо Вальекано
08.05.2016Испания - Примера37-й турРеал Сосьедад2 : 1Райо Вальекано
03.01.2016Испания - Примера18-й турРайо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
23.05.2015Испания - Примера38-й турРайо Вальекано2 : 4Реал Сосьедад
17.01.2015Испания - Примера19-й турРеал Сосьедад0 : 1Райо Вальекано
22.10.2023Испания - Примера10-й тур0 : 1Райо Вальекано
07.10.2023Испания - Примера9-й тур2 : 2Райо Вальекано
30.09.2023Испания - Примера8-й турРайо Вальекано2 : 2
27.09.2023Испания - Примера7-й тур0 : 0Райо Вальекано
24.09.2023Испания - Примера6-й турРайо Вальекано1 : 1
24.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 3-й тур0 : 1Реал Сосьедад
21.10.2023Испания - Примера10-й турРеал Сосьедад1 : 0
08.10.2023Испания - Примера9-й тур2 : 1Реал Сосьедад
03.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 2-й тур0 : 2Реал Сосьедад
30.09.2023Испания - Примера8-й турРеал Сосьедад3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close