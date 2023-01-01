Атлетико М - Алавес 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
29 Октября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Алавес, которое состоится 29 Октября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Алавес
Витория
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|25
|нп
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|4
|зщ
|Александар Седлар
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|7
|зщ
|Алекс Сола
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|11
|нп
|Луис Риоха
|32
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|03.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|29.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|30.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 4
|08.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|3 : 0
|29.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 1
|16.12.2017
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|3 : 2
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2