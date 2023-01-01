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Атлетико М - Алавес 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
29 Октября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Атлетико М
Алавес

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Алавес, которое состоится 29 Октября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Алавес
Витория
13СловенияврЯн Облак
15ЧерногориязщСтефан Савич
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
8ИспанияпзСауль Ньигес
25ИспаниянпРодриго Рикельме
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
1ИспанияврАнтонио Сивера
2ИспаниязщАндони Горосабель
5МароккозщАбделькадир Абкар
4СербиязщАлександар Седлар
3ИспаниязщРубен Дуарте
7ИспаниязщАлекс Сола
6ИспанияпзАндер Гевара
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
11ИспаниянпЛуис Риоха
32ИспаниянпСаму Омородион
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
02.04.2022Испания - Примера30-й турАтлетико М4 : 1Алавес
25.09.2021Испания - Примера7-й турАлавес1 : 0Атлетико М
21.03.2021Испания - Примера28-й турАтлетико М1 : 0Алавес
03.01.2021Испания - Примера17-й турАлавес1 : 2Атлетико М
27.06.2020Испания - Примера32-й турАтлетико М2 : 1Алавес
29.10.2019Испания - Примера11-й турАлавес1 : 1Атлетико М
30.03.2019Испания - Примера29-й турАлавес0 : 4Атлетико М
08.12.2018Испания - Примера15-й турАтлетико М3 : 0Алавес
29.04.2018Испания - Примера35-й турАлавес0 : 1Атлетико М
16.12.2017Испания - Примера16-й турАтлетико М1 : 0Алавес
25.10.2023Лига чемпионовГруппа E. 3-й тур2 : 2Атлетико М
21.10.2023Испания - Примера10-й тур0 : 3Атлетико М
08.10.2023Испания - Примера9-й турАтлетико М2 : 1
04.10.2023Лига чемпионовГруппа E. 2-й турАтлетико М3 : 2
01.10.2023Испания - Примера8-й турАтлетико М3 : 2
22.10.2023Испания - Примера10-й тур1 : 1Алавес
08.10.2023Испания - Примера9-й турАлавес1 : 1
01.10.2023Испания - Примера8-й турАлавес0 : 2
28.09.2023Испания - Примера7-й тур1 : 1Алавес
22.09.2023Испания - Примера6-й турАлавес0 : 2

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