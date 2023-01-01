Атлетик Б - Валенсия 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
29 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Валенсия, которое состоится 29 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|16
|пз
|Иньиго Руис
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|19
|пз
|Селим Амалла
|23
|нп
|Фран Перес
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Рубен Бараха
История личных встреч
|11.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 3
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|02.03.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|01.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|06.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|22.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|23.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2