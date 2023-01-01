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Атлетик Б - Валенсия 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
29 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Атлетик Б
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Валенсия, которое состоится 29 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Валенсия
Валенсия
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
16ИспанияпзИньиго Руис
6ИспанияпзМикель Весга
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
12ПортугалиязщТьерри Коррея
5БразилиязщГабриэл Паулиста
3ИспаниязщКристьян Москера
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
8ИспанияпзХави Герра
19МароккопзСелим Амалла
23ИспаниянпФран Перес
16ИспаниянпДиего Лопес
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
11.02.2023Испания - Примера21-й турВаленсия1 : 2Атлетик Б
26.01.2023Кубок Испании1/4 финалаВаленсия1 : 3Атлетик Б
21.08.2022Испания - Примера2-й турАтлетик Б1 : 0Валенсия
07.05.2022Испания - Примера35-й турАтлетик Б0 : 0Валенсия
02.03.2022Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчВаленсия1 : 0Атлетик Б
10.02.2022Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчАтлетик Б1 : 1Валенсия
25.09.2021Испания - Примера7-й турВаленсия1 : 1Атлетик Б
07.02.2021Испания - Примера22-й турАтлетик Б1 : 1Валенсия
12.12.2020Испания - Примера13-й турВаленсия2 : 2Атлетик Б
01.07.2020Испания - Примера33-й турВаленсия0 : 2Атлетик Б
22.10.2023Испания - Примера10-й тур1 : 0Атлетик Б
06.10.2023Испания - Примера9-й турАтлетик Б3 : 0
30.09.2023Испания - Примера8-й тур3 : 0Атлетик Б
27.09.2023Испания - Примера7-й турАтлетик Б2 : 2
22.09.2023Испания - Примера6-й тур0 : 2Атлетик Б
23.10.2023Испания - Примера10-й турВаленсия2 : 0
07.10.2023Испания - Примера9-й тур1 : 1Валенсия
01.10.2023Испания - Примера8-й тур3 : 0Валенсия
27.09.2023Испания - Примера7-й турВаленсия0 : 1
23.09.2023Испания - Примера6-й тур2 : 2Валенсия

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