Брест - ПСЖ 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
29 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - ПСЖ, которое состоится 29 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
ПСЖ
Париж
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|28
|пз
|Жонас Мартен
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|45
|пз
|Махди Камара
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|8
|пз
|Фабиан Руис
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Луис Энрике
История личных встреч
|11.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|20.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 4
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 2
|06.03.2021
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 3
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 2
|18.05.2013
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 1
|21.12.2012
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 3
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0