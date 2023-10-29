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Брест - ПСЖ 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
29 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Брест
ПСЖ

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - ПСЖ, которое состоится 29 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
ПСЖ
Париж
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщБрэдли Локо
28ФранцияпзЖонас Мартен
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
45ФранцияпзМахди Камара
10ФранциянпРомен дель Кастильо
7УругвайнпМартин Сатриано
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
37СловакиязщМилан Шкриньяр
21ФранциязщЛукас Эрнандес
8ИспанияпзФабиан Руис
4УругвайпзМануэль Угарте
17Португалияпз Витинья
10ФранциянпУсман Дембеле
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
7ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
11.03.2023Франция - Лига 127-й турБрест1 : 2ПСЖ
10.09.2022Франция - Лига 17-й турПСЖ1 : 0Брест
15.01.2022Франция - Лига 121-й турПСЖ2 : 0Брест
20.08.2021Франция - Лига 13-й турБрест2 : 4ПСЖ
23.05.2021Франция - Лига 138-й турБрест0 : 2ПСЖ
06.03.2021Кубок Франции1/16 финалаБрест0 : 3ПСЖ
09.01.2021Франция - Лига 119-й турПСЖ3 : 0Брест
09.11.2019Франция - Лига 113-й турБрест1 : 2ПСЖ
18.05.2013Франция - Лига 137-й турПСЖ3 : 1Брест
21.12.2012Франция - Лига 119-й турБрест0 : 3ПСЖ
22.10.2023Франция - Лига 19-й тур1 : 0Брест
08.10.2023Франция - Лига 18-й турБрест1 : 1
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 0Брест
23.09.2023Франция - Лига 16-й турБрест1 : 0
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур1 : 2Брест
25.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 3-й турПСЖ3 : 0
21.10.2023Франция - Лига 19-й турПСЖ3 : 0
08.10.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 3ПСЖ
04.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 2-й тур4 : 1ПСЖ
30.09.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 0ПСЖ

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