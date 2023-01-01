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Монпелье - Тулуза 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Монпелье
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Тулуза, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Тулуза
Тулуза
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
27ШвейцариязщБечир Омерагич
4МализщКики Куяте
3ГвинеязщИссиага Силла
13ФранцияпзЖорис Шотар
12ФранцияпзЖордан Ферри
11ФранцияпзТежи Саванье
9ИорданиянпМусса Аль-Тамари
10ТуниснпВахби Хазри
8НигериянпАкор Адамс
50ФранцияврГийом Ресте
25КамерунзщКевин Кебен
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
2ДаниязщРасмус Николайсен
17ЧилизщГабриэль Суасо
24ВенесуэлапзКристиан Кассерес
4НидерландыпзСтейн Спирингс
11ИспанияпзСесар Хелаберт
5АвстралияпзДенис Генро
19КамеруннпФранк Магри
9НидерландынпТейс Даллинга
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
09.04.2023Франция - Лига 130-й турМонпелье1 : 2Тулуза
02.10.2022Франция - Лига 19-й турТулуза4 : 2Монпелье
10.11.2019Франция - Лига 113-й турМонпелье3 : 0Тулуза
14.04.2019Франция - Лига 132-й турМонпелье2 : 1Тулуза
27.10.2018Франция - Лига 111-й турТулуза0 : 3Монпелье
20.01.2018Франция - Лига 122-й турМонпелье2 : 1Тулуза
12.08.2017Франция - Лига 12-й турТулуза1 : 0Монпелье
02.04.2017Франция - Лига 131-й турМонпелье0 : 1Тулуза
30.11.2016Франция - Лига 115-й турТулуза1 : 0Монпелье
13.02.2016Франция - Лига 126-й турМонпелье2 : 0Тулуза
22.10.2023Франция - Лига 19-й тур2 : 0Монпелье
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 3Монпелье
24.09.2023Франция - Лига 16-й турМонпелье0 : 0
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур2 : 2Монпелье
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур1 : 0Монпелье
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 3-й тур5 : 1Тулуза
22.10.2023Франция - Лига 19-й турТулуза1 : 1
08.10.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 1Тулуза
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 2-й турТулуза1 : 0
01.10.2023Франция - Лига 17-й турТулуза3 : 0

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