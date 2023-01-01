Монпелье - Тулуза 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Тулуза, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Тулуза
Тулуза
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|4
|зщ
|Кики Куяте
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|10
|нп
|Вахби Хазри
|8
|нп
|Акор Адамс
|50
|вр
|Гийом Ресте
|25
|зщ
|Кевин Кебен
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|11
|пз
|Сесар Хелаберт
|5
|пз
|Денис Генро
|19
|нп
|Франк Магри
|9
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|14.04.2019
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|27.10.2018
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|20.01.2018
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|12.08.2017
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|02.04.2017
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|0 : 1
|30.11.2016
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|13.02.2016
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|5 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 0