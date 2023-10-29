Метц - Гавр 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Гавр, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Гавр
Гавр
|16
|вр
|Александр Укиджа
|39
|зщ
|Коффи Куао
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|36
|пз
|Абли Джаллоу
|99
|нп
|Йоэль Асоро
|18
|нп
|Ламин Камара
|9
|нп
|Оскар Эступиньян
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|7
|зщ
|Лоик Него
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|8
|пз
|Ясин Кехта
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|9
|нп
|Мохамед Байо
|10
|нп
|Набиль Алиуи
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Лука Элснер
История личных встреч
|13.03.2023
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|1 : 1
|24.10.2022
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|2 : 0
|04.03.2019
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|2 : 2
|29.09.2018
|Франция - Лига 2
|9-й тур
|0 : 1
|13.02.2016
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|0 : 1
|22.09.2015
|Франция - Лига 2
|8-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Лиги 1: «Метц» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.