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Метц - Гавр 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Метц
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Гавр, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Гавр
Гавр
16АлжирврАлександр Укиджа
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
8Кот-д'ИвуарзщИсмаэль Траоре
5Гвинея-БисаузщФали Канде
3ФранциязщМатьё Юдоль
27ГаитипзДенли Жан Жак
6ФранцияпзКевин Н'Дорам
36ГамбияпзАбли Джаллоу
99ШвециянпЙоэль Асоро
18СенегалнпЛамин Камара
9КолумбиянпОскар Эступиньян
30ФранцияврАртур Десма
22ГвианазщЙоанн Сальмье
93СенегалзщАруна Санганте
4ФранциязщГотье Льорис
7ВенгриязщЛоик Него
14РоссияпзДалер Кузяев
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
8МароккопзЯсин Кехта
23ФранциянпХосуэ Казимир
9ГвинеянпМохамед Байо
10ФранциянпНабиль Алиуи
Главные тренеры
РумынияЛасло Болони
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
13.03.2023Франция - Лига 227-й турМетц1 : 1Гавр
24.10.2022Франция - Лига 213-й турГавр2 : 0Метц
04.03.2019Франция - Лига 227-й турГавр2 : 2Метц
29.09.2018Франция - Лига 29-й турМетц0 : 1Гавр
13.02.2016Франция - Лига 226-й турМетц0 : 1Гавр
22.09.2015Франция - Лига 28-й турГавр1 : 1Метц
22.10.2023Франция - Лига 19-й тур2 : 1Метц
07.10.2023Франция - Лига 18-й турМетц0 : 1
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур3 : 0Метц
24.09.2023Франция - Лига 16-й турМетц0 : 1
16.09.2023Франция - Лига 15-й тур0 : 1Метц
20.10.2023Франция - Лига 19-й турГавр0 : 0
08.10.2023Франция - Лига 18-й тур3 : 0Гавр
01.10.2023Франция - Лига 17-й турГавр0 : 2
24.09.2023Франция - Лига 16-й турГавр2 : 1
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур0 : 0Гавр
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Лиги 1: «Метц» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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