Ренн - Страсбург 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
29 Октября 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Страсбург, которое состоится 29 Октября 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Страсбург
Страсбург
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|8
|пз
|Батист Сантамария
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|11
|пз
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|7
|нп
|Мартен Терье
|1
|вр
|Матц Селс
|28
|зщ
|Марвен Сеная
|5
|зщ
|Лука Перрен
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|3
|зщ
|Тома Делен
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|18
|зщ
|Джуниор Мванга
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|23
|нп
|Габриэл Анжело
|12
|нп
|Лебо Мотиба
|26
|нп
|Дилан Баква
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Патрик Виейра
История личных встреч
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 3
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|27.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|25.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 2
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 2
|02.12.2018
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 4
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 0
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2