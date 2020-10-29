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Ренн - Страсбург 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
29 Октября 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Ренн
Страсбург

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Страсбург, которое состоится 29 Октября 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Страсбург
Страсбург
30ФранцияврСтив Манданда
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
3ФранциязщАдриен Трюффер
14ФранцияпзБенжамен Буриго
8ФранцияпзБатист Сантамария
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
11ФранцияпзЛюдовик Блас
9ФранциянпАрно Калимуэндо
7ФранциянпМартен Терье
1БельгияврМатц Селс
28ФранциязщМарвен Сеная
5ФранциязщЛука Перрен
22ФранциязщЖерзино Ньямси
3ФранциязщТома Делен
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
18ФранциязщДжуниор Мванга
27ФранцияпзИбраима Сиссоко
23БразилиянпГабриэл Анжело
12ЮАРнпЛебо Мотиба
26ФранциянпДилан Баква
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
01.02.2023Франция - Лига 121-й турРенн3 : 0Страсбург
01.10.2022Франция - Лига 19-й турСтрасбург1 : 3Ренн
20.04.2022Франция - Лига 133-й турСтрасбург2 : 1Ренн
24.10.2021Франция - Лига 111-й турРенн1 : 0Страсбург
14.03.2021Франция - Лига 129-й турРенн1 : 0Страсбург
27.11.2020Франция - Лига 112-й турСтрасбург1 : 1Ренн
25.08.2019Франция - Лига 13-й турСтрасбург0 : 2Ренн
18.05.2019Франция - Лига 137-й турСтрасбург0 : 2Ренн
02.12.2018Франция - Лига 115-й турРенн1 : 4Страсбург
06.05.2018Франция - Лига 136-й турРенн2 : 1Страсбург
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа F. 3-й тур1 : 2Ренн
22.10.2023Франция - Лига 19-й тур2 : 1Ренн
08.10.2023Франция - Лига 18-й турРенн1 : 3
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа F. 2-й тур1 : 0Ренн
01.10.2023Франция - Лига 17-й турРенн3 : 1
21.10.2023Франция - Лига 19-й тур3 : 0Страсбург
06.10.2023Франция - Лига 18-й турСтрасбург1 : 2
29.09.2023Франция - Лига 17-й турСтрасбург0 : 1
24.09.2023Франция - Лига 16-й тур0 : 1Страсбург
17.09.2023Франция - Лига 15-й турСтрасбург2 : 2

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