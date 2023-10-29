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Марсель - Лион 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
29 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Марсель
Лион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лион, которое состоится 29 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Лион
Лион
36ИспанияврРубен Бланко
7ФранциязщЖонатан Клосс
99ДР КонгозщШансель Мбемба
4ФранциязщСамуэль Жиго
12БразилиязщРенан Лоди
21ФранцияпзВалентин Ронжье
27ФранцияпзЖордан Верету
8МароккопзАззедин Унаи
11МароккопзАмин Арит
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
23СенегалнпИсмаила Сарр
1ПортугалияврАнтони Лопеш
22АнголазщКлинтон Мата
5ХорватиязщДеян Ловрен
12ИрландиязщДжейк О'Брайен
21БразилиязщЭнрике Силва
6ФранцияпзМаксанс Какере
8ФранцияпзКорентин Толиссо
37ГанапзЭрнест Нуама
47Бразилияпз Жеффиньо
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
Главные тренеры
ИталияДженнаро Гаттузо
ИталияФабио Гроссо
История личных встреч
23.04.2023Франция - Лига 132-й турЛион1 : 2Марсель
06.11.2022Франция - Лига 114-й турМарсель1 : 0Лион
01.05.2022Франция - Лига 135-й турМарсель0 : 3Лион
01.02.2022Франция - Лига 114-й турЛион2 : 1Марсель
28.02.2021Франция - Лига 127-й турМарсель1 : 1Лион
04.10.2020Франция - Лига 16-й турЛион1 : 1Марсель
12.02.2020Кубок Франции1/4 финалаЛион1 : 0Марсель
10.11.2019Франция - Лига 113-й турМарсель2 : 1Лион
12.05.2019Франция - Лига 136-й турМарсель0 : 3Лион
23.09.2018Франция - Лига 16-й турЛион4 : 2Марсель
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа B. 3-й турМарсель3 : 1
21.10.2023Франция - Лига 19-й тур1 : 0Марсель
08.10.2023Франция - Лига 18-й турМарсель3 : 0
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа B. 2-й турМарсель2 : 2
30.09.2023Франция - Лига 17-й тур3 : 2Марсель
22.10.2023Франция - Лига 19-й турЛион1 : 2
08.10.2023Франция - Лига 18-й турЛион3 : 3
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур2 : 0Лион
23.09.2023Франция - Лига 16-й тур1 : 0Лион
17.09.2023Франция - Лига 15-й турЛион0 : 0

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