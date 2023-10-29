Марсель - Лион 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
29 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лион, которое состоится 29 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Лион
Лион
|36
|вр
|Рубен Бланко
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|27
|пз
|Жордан Верету
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|11
|пз
|Амин Арит
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|5
|зщ
|Деян Ловрен
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|21
|зщ
|Энрике Силва
|6
|пз
|Максанс Какере
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|47
|пз
|Жеффиньо
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 3
|01.02.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|12.02.2020
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 0
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|12.05.2019
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|23.09.2018
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 2
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0