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Лилль - Монако 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Лилль
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монако, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Монако
Монако
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
18ФранциязщБафоде Диаките
4Бразилиязщ Алешандро
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
6АлжирпзНабиль Бенталеб
21ФранцияпзБенжамен Андре
10ФранцияпзРеми Кабелла
23КосовонпЭдон Жегрова
17ПортугалиянпИван Кавалейру
9КанаданпДжонатан Дэвид
16ШвейцарияврФилипп Кён
99Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
6ШвейцариязщДенис Закария
2Бразилиязщ Вандерсон
88ФранцияпзСунгуту Магасса
4МалипзМохамед Камара
19ФранцияпзЮссуф Фофана
17РоссияпзАлександр Головин
14СенегалнпИсмаил Якобс
18ЯпониянпТакуми Минамино
29СШАнпФоларин Балогун
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
14.05.2023Франция - Лига 135-й турМонако0 : 0Лилль
23.10.2022Франция - Лига 112-й турЛилль4 : 3Монако
06.05.2022Франция - Лига 136-й турЛилль1 : 2Монако
19.11.2021Франция - Лига 114-й турМонако2 : 2Лилль
14.03.2021Франция - Лига 129-й турМонако0 : 0Лилль
06.12.2020Франция - Лига 113-й турЛилль2 : 1Монако
21.12.2019Франция - Лига 119-й турМонако5 : 1Лилль
17.12.2019Франция - Кубок лиги1/8 финалаМонако0 : 3Лилль
15.03.2019Франция - Лига 129-й турЛилль0 : 1Монако
18.08.2018Франция - Лига 12-й турМонако0 : 0Лилль
26.10.2023Лига конференцийГруппа A. 3-й турЛилль2 : 1
22.10.2023Франция - Лига 19-й турЛилль1 : 0
08.10.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 1Лилль
05.10.2023Лига конференцийГруппа A. 2-й тур0 : 0Лилль
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 2Лилль
22.10.2023Франция - Лига 19-й турМонако2 : 1
07.10.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 3Монако
30.09.2023Франция - Лига 17-й турМонако3 : 2
22.09.2023Франция - Лига 16-й турМонако0 : 1
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур2 : 2Монако
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Лиги 1: «Лилль» — «Монако». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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