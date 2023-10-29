Лилль - Монако 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монако, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Монако
Монако
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|16
|вр
|Филипп Кён
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|6
|зщ
|Денис Закария
|2
|зщ
|Вандерсон
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|4
|пз
|Мохамед Камара
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|18
|нп
|Такуми Минамино
|29
|нп
|Фоларин Балогун
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|4 : 3
|06.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|19.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|5 : 1
|17.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|15.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|18.08.2018
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Лиги 1: «Лилль» — «Монако». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.