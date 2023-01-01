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Кальяри - Фрозиноне 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
29 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Кальяри
Фрозиноне

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Фрозиноне, которое состоится 29 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Фрозиноне
Фрозиноне
22ИталияврСимоне Скуффет
3ИталиязщЭдоардо Гольданига
4ИталиязщАльберто Доссена
27ИталиязщТоммазо Ауджелло
8УругвайпзНаитан Нандес
29КонгопзЭнтони Макумбу
16ИталияпзМаттео Прати
14ИталияпзАлессандро Дейола
5ИталияпзМарко Манкозу
19ИталияпзГаэтано Ористанио
77АнголанпЗиту Лувумбу
80ИталияврСтефано Турати
22ГабонзщЭнтони Ойоно
6ИталиязщСимоне Романьоли
5ИталиязщКалеб Околи
3ИталиязщРиккардо Маркицца
4ИталияпзМарко Брешианини
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
18АргентинапзМатиас Соуле
12Бразилияпз Рейниер
7УругвайнпХайме Баэс
70МарокконпВалид Хеддира
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
15.04.2023Италия - Серия BСерия В. 33-й турКальяри0 : 0Фрозиноне
27.11.2022Италия - Серия BСерия В. 14-й турФрозиноне2 : 2Кальяри
20.04.2019Италия - Серия А33-й турКальяри1 : 0Фрозиноне
02.12.2018Италия - Серия А14-й турФрозиноне1 : 1Кальяри
22.10.2023Италия - Серия А9-й тур2 : 2Кальяри
08.10.2023Италия - Серия А8-й турКальяри1 : 4
02.10.2023Италия - Серия А7-й тур3 : 0Кальяри
27.09.2023Италия - Серия А6-й турКальяри1 : 3
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур2 : 0Кальяри
22.10.2023Италия - Серия А9-й тур2 : 1Фрозиноне
08.10.2023Италия - Серия А8-й турФрозиноне2 : 1
01.10.2023Италия - Серия А7-й тур2 : 0Фрозиноне
28.09.2023Италия - Серия А6-й турФрозиноне1 : 1
22.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 1Фрозиноне

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