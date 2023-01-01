Кальяри - Фрозиноне 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
29 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Фрозиноне, которое состоится 29 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Фрозиноне
Фрозиноне
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|3
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Наитан Нандес
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|16
|пз
|Маттео Прати
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|5
|пз
|Марко Манкозу
|19
|пз
|Гаэтано Ористанио
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|80
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|5
|зщ
|Калеб Околи
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|4
|пз
|Марко Брешианини
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Матиас Соуле
|12
|пз
|Рейниер
|7
|нп
|Хайме Баэс
|70
|нп
|Валид Хеддира
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|15.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 33-й тур
|0 : 0
|27.11.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 14-й тур
|2 : 2
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1