Монца - Удинезе 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Удинезе, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Удинезе
Удине
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|22
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|12
|зщ
|Хассан Камара
|37
|пз
|Роберто Перейра
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|26
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 2
|19.10.2022
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 3
|26.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2