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Монца - Удинезе 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
29 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
Монца
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Удинезе, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Удинезе
Удине
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
44ИталиязщАндреа Карбони
22ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
6ИталияпзРоберто Гальярдини
32ИталияпзМаттео Пессина
28ИталияпзАндреа Кольпани
84ИталиянпПатрик Чиурриа
47ПортугалиянпДани Карвалью
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
1ИталияврМарко Сильвестри
18АргентиназщПатрисио Перес
29СловениязщЯка Бийол
31ДаниязщТомас Кристенсен
13ПортугалиязщЖоау Феррейра
12Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
37АргентинапзРоберто Перейра
24СербияпзЛазар Самарджич
11Бразилияпз Уолас
26ФранциянпФлорьян Товен
17ИталиянпЛоренцо Лукка
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
08.04.2023Италия - Серия АСерия А. 29-й турУдинезе2 : 2Монца
19.10.2022Кубок Италии1/16 финалаУдинезе2 : 3Монца
26.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турМонца1 : 2Удинезе
22.10.2023Италия - Серия А9-й тур1 : 0Монца
08.10.2023Италия - Серия А8-й турМонца3 : 0
02.10.2023Италия - Серия А7-й тур0 : 1Монца
28.09.2023Италия - Серия А6-й турМонца0 : 0
23.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 1Монца
23.10.2023Италия - Серия А9-й турУдинезе1 : 1
06.10.2023Италия - Серия А8-й тур0 : 0Удинезе
01.10.2023Италия - Серия А7-й турУдинезе2 : 2
27.09.2023Италия - Серия А6-й тур4 : 1Удинезе
24.09.2023Италия - Серия А5-й турУдинезе0 : 2

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