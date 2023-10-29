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Интер М - Рома 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
29 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Интер М
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Рома, которое состоится 29 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Рома
Рим
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
32ИталиязщФедерико Димарко
2НидерландыпзДензел Думфрис
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
14ИспаниязщДиего Льоренте
5ФранциязщЭван Н'Дика
2НидерландызщРик Карсдорп
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
52ИталияпзЭдоардо Бове
59ПольшапзНикола Залевски
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
90БельгиянпРомелу Лукаку
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
06.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турРома0 : 2Интер М
01.10.2022Италия - Серия АСерия А. 8-й турИнтер М1 : 2Рома
23.04.2022Италия - Серия А34-й турИнтер М3 : 1Рома
08.02.2022Кубок Италии1/4 финалаИнтер М2 : 0Рома
04.12.2021Италия - Серия А16-й турРома0 : 3Интер М
12.05.2021Италия - Серия А36-й турИнтер М3 : 1Рома
10.01.2021Италия - Серия А17-й турРома2 : 2Интер М
19.07.2020Италия - Серия А34-й турРома2 : 2Интер М
06.12.2019Италия - Серия А15-й турИнтер М0 : 0Рома
20.04.2019Италия - Серия А33-й турИнтер М1 : 1Рома
24.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 3-й турИнтер М2 : 1
21.10.2023Италия - Серия А9-й тур0 : 3Интер М
07.10.2023Италия - Серия А8-й турИнтер М2 : 2
03.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 2-й турИнтер М1 : 0
30.09.2023Италия - Серия А7-й тур0 : 4Интер М
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 3-й турРома2 : 0
22.10.2023Италия - Серия А9-й турРома1 : 0
08.10.2023Италия - Серия А8-й тур1 : 4Рома
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 2-й турРома4 : 0
01.10.2023Италия - Серия А7-й турРома2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Серии A: «Интер» — «Рома». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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