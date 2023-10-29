Интер М - Рома 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
29 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Рома, которое состоится 29 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Рома
Рим
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|59
|пз
|Никола Залевски
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 2
|23.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|08.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 3
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 2
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|06.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 3-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 2-й тур
|4 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Серии A: «Интер» — «Рома». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.