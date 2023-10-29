Наполи - Милан 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
29 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Милан, которое состоится 29 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Милан
Милан
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Натан
|6
|зщ
|Мариу Руй
|24
|пз
|Йенс Каюсте
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|20
|зщ
|Пьер Калюлю
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|80
|пз
|Юнус Муса
|7
|пз
|Ясин Адли
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|18.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|12.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 4
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Серии A: «Наполи» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.