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Наполи - Милан 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
29 Октября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 10-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Наполи
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Милан, которое состоится 29 Октября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Милан
Милан
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
3Бразилиязщ Натан
6ПортугалиязщМариу Руй
24ШвецияпзЙенс Каюсте
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
21ИталиянпМаттео Политано
81ИталиянпДжакомо Распадори
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
20ФранциязщПьер Калюлю
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
80СШАпзЮнус Муса
7ФранцияпзЯсин Адли
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАнпКристиан Пулишич
9ФранциянпОливье Жиру
10ПортугалиянпРафаэл Леау
Главные тренеры
ФранцияРуди Гарсия
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
18.04.2023Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчНаполи1 : 1Милан
12.04.2023Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчМилан1 : 0Наполи
02.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турНаполи0 : 4Милан
18.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турМилан1 : 2Наполи
06.03.2022Италия - Серия А28-й турНаполи0 : 1Милан
19.12.2021Италия - Серия А18-й турМилан0 : 1Наполи
14.03.2021Италия - Серия А27-й турМилан0 : 1Наполи
22.11.2020Италия - Серия А8-й турНаполи1 : 3Милан
12.07.2020Италия - Серия А32-й турНаполи2 : 2Милан
23.11.2019Италия - Серия А13-й турМилан1 : 1Наполи
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й тур0 : 1Наполи
21.10.2023Италия - Серия А9-й тур1 : 3Наполи
08.10.2023Италия - Серия А8-й турНаполи1 : 3
03.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 2-й турНаполи2 : 3
30.09.2023Италия - Серия А7-й тур0 : 4Наполи
25.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 3-й тур3 : 0Милан
22.10.2023Италия - Серия А9-й турМилан0 : 1
07.10.2023Италия - Серия А8-й тур0 : 1Милан
04.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 2-й тур0 : 0Милан
30.09.2023Италия - Серия А7-й турМилан2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Серии A: «Наполи» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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