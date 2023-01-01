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Айнтрахт Ф - Боруссия Д 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
29 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Айнтрахт Ф
Боруссия Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия Д, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия Д
Дортмунд
1 Германия вр Кевин Трапп
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Эквадор зщ Вильям Пачо
24 Португалия зщ Аурелио Бута
31 Германия зщ Филипп Макс
16 Швеция пз Хуго Ларссон
15 Тунис пз Эйе Скири
27 Германия пз Марио Гётце
8 Франция нп Фарес Шаиби
7 Египет нп Омар Мармуш
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
15 Германия зщ Матс Хуммельс
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
8 Германия пз Феликс Нмеча
23 Германия пз Эмре Джан
11 Германия пз Марко Ройс
19 Германия пз Юлиан Брандт
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Германия Эдин Терзич
История личных встреч
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия Д4 : 0Айнтрахт Ф
29.10.2022 Германия - Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Боруссия Д
08.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Ф2 : 3Боруссия Д
14.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия Д5 : 2Айнтрахт Ф
03.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия Д1 : 2Айнтрахт Ф
05.12.2020 Германия - Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия Д
14.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Боруссия Д4 : 0Айнтрахт Ф
22.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Боруссия Д
02.02.2019 Германия - Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия Д
14.09.2018 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия Д3 : 1Айнтрахт Ф
26.10.2023 Лига конференций Группа G. 3-й тур Айнтрахт Ф6 : 0
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур 1 : 3Айнтрахт Ф
08.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
05.10.2023 Лига конференций Группа G. 2-й тур 2 : 1Айнтрахт Ф
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур 2 : 0Айнтрахт Ф
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур 0 : 1Боруссия Д
20.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия Д1 : 0
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия Д4 : 2
04.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур Боруссия Д0 : 0
29.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур 1 : 3Боруссия Д

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