Айнтрахт Ф - Боруссия Д 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
29 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия Д, которое состоится 29 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|31
|зщ
|Филипп Макс
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эйе Скири
|27
|пз
|Марио Гётце
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|23
|пз
|Эмре Джан
|11
|пз
|Марко Ройс
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Эдин Терзич
История личных встреч
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 2
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|14.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|22.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|14.09.2018
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|6 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 2-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|29.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3