Байер - Фрайбург 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
29 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Фрайбург, которое состоится 29 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|26.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 3
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 4
|29.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|07.10.2018
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0