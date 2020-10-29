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Байер - Фрайбург 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
29 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Байер
Фрайбург

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Фрайбург, которое состоится 29 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Фрайбург
Фрайбург
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Йонас Хофман
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
1 Германия вр Ноа Атуболу
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
5 Германия зщ Мануэль Гульде
25 Франция зщ Кильянн Сильдийя
17 Германия зщ Лукас Кюблер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
27 Германия пз Николас Хефлер
42 Япония нп Рицу Доан
32 Италия нп Винченцо Грифо
9 Германия нп Лукас Хёлер
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
26.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Фрайбург1 : 1Байер
03.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Байер2 : 3Фрайбург
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Байер2 : 1Фрайбург
19.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург2 : 1Байер
28.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Байер1 : 2Фрайбург
01.11.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Фрайбург2 : 4Байер
29.05.2020 Германия - Бундеслига 29-й тур Фрайбург0 : 1Байер
23.11.2019 Германия - Бундеслига 12-й тур Байер1 : 1Фрайбург
02.03.2019 Германия - Бундеслига 24-й тур Байер2 : 0Фрайбург
07.10.2018 Германия - Бундеслига 7-й тур Фрайбург0 : 0Байер
26.10.2023 Лига Европы Группа H. 3-й тур Байер5 : 1
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур 1 : 2Байер
08.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Байер3 : 0
05.10.2023 Лига Европы Группа H. 2-й тур 1 : 2Байер
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур 0 : 3Байер
26.10.2023 Лига Европы Группа A. 3-й тур 1 : 3Фрайбург
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Фрайбург2 : 1
08.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур 3 : 0Фрайбург
05.10.2023 Лига Европы Группа A. 2-й тур Фрайбург1 : 2
01.10.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Фрайбург2 : 0

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