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Риу Аве - Фаренсе 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Риу Аве
Фаренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Фаренсе, которое состоится 29 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Фаренсе
Фару
82 Бразилия вр Маграу
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
23 Португалия зщ Жозуэ
4 Бразилия зщ Patrick
20 Португалия пз Коштинья
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Гонсалу Родригеш
11 Португалия пз Bruno Santos Ventura
77 Португалия нп Фабиу Роналду
9 Колумбия нп Leonardo Ruiz
7 Португалия нп Эрнани
33 Португалия вр Рикарду Велью
28 Бразилия зщ Pastor
6 Мальта зщ Зак Мускат
4 Португалия зщ Artur Jorge
31 Португалия зщ Жоау Карлуш Араужу Талоша
14 Бразилия пз Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
27 Бразилия пз Матеус
19 Португалия нп Руи Кошта
9 Бразилия нп Bruno Duarte
62 Алжир нп Mohamed Belloumi
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
13.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 3-й тур Риу Аве2 : 1Фаренсе
07.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Риу Аве2 : 0Фаренсе
25.10.2020 Португалия - Примейра 5-й тур Фаренсе0 : 1Риу Аве
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 2 : 1Риу Аве
01.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Риу Аве0 : 4
25.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 0Риу Аве
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Риу Аве1 : 1
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Риу Аве
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Фаренсе0 : 0
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Фаренсе2 : 3
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 1 : 0Фаренсе
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Фаренсе3 : 1
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 0Фаренсе

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