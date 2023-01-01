Риу Аве - Фаренсе 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Фаренсе, которое состоится 29 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Фаренсе
Фару
|82
|вр
|Маграу
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|23
|зщ
|Жозуэ
|4
|зщ
|Patrick
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|11
|пз
|Bruno Santos Ventura
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|9
|нп
|Leonardo Ruiz
|7
|нп
|Эрнани
|33
|вр
|Рикарду Велью
|28
|зщ
|Pastor
|6
|зщ
|Зак Мускат
|4
|зщ
|Artur Jorge
|31
|зщ
|Жоау Карлуш Араужу Талоша
|14
|пз
|Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|27
|пз
|Матеус
|19
|нп
|Руи Кошта
|9
|нп
|Bruno Duarte
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|13.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|07.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|25.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|25.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0