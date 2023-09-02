Эштрела - Фамаликан 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Фамаликан, которое состоится 29 Октября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|1
|вр
|Антониу Филипе
|12
|зщ
|Jean Felipe
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|2
|зщ
|Джонстоун Омурва
|17
|зщ
|Жоау Рейш
|90
|пз
|Ronald Pereira
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Алоизио
|8
|пз
|Leo Jaba
|9
|нп
|Роналду Тавареш
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|13
|зщ
|Отавио
|15
|зщ
|Риччели
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|11
|пз
|Oscar Aranda
|18
|пз
|Отсо Лииматта
|23
|пз
|Алекс Добре
|9
|нп
|Энрике Араужу
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|28.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 4
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|15.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|22.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0