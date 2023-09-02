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Эштрела - Фамаликан 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Эштрела
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Фамаликан, которое состоится 29 Октября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
1 Португалия вр Антониу Филипе
12 Бразилия зщ Jean Felipe
13 Португалия зщ Miguel Lopes
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
2 Кения зщ Джонстоун Омурва
17 Португалия зщ Жоау Рейш
90 Бразилия пз Ronald Pereira
22 Бразилия пз Леу Кордейру
6 Бразилия пз Алоизио
8 Бразилия пз Leo Jaba
9 Португалия нп Роналду Тавареш
31 Бразилия вр Луис Жуниор
22 Бразилия зщ Nathan Santos
13 Бразилия зщ Отавио
15 Бразилия зщ Риччели
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
11 Испания пз Oscar Aranda
18 Финляндия пз Отсо Лииматта
23 Румыния пз Алекс Добре
9 Португалия нп Энрике Араужу
Главные тренеры
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 0 : 1Эштрела
28.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Эштрела2 : 4
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 2Эштрела
15.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Эштрела0 : 1
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Эштрела
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Фамаликан1 : 3
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 2 : 2Фамаликан
22.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Фамаликан1 : 0
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 1 : 1Фамаликан
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 0

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