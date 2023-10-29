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Визела - Порту 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Визела
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Порту, которое состоится 29 Октября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Порту
Порту
97 Хорватия вр Фабиян Бунтиц
82 Португалия зщ Томаш Силва
3 Португалия зщ Бруну Уилсон
5 Бразилия зщ Андерсон
6 Бразилия зщ Matheus Pereira
20 Португалия пз Саму
12 Колумбия пз Rafael Bustamante
90 Португалия пз Diogo Nascimento
79 Португалия пз Нуну Морейра
17 Венесуэла нп Матиас Лакава
99 Франция нп Самуэль Эссенд
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
3 Португалия зщ Пепе
4 Португалия зщ Давид Карму
18 Бразилия зщ Венделл
20 Португалия пз Андре Франку
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
22 Аргентина пз Алан Варела
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
30 Бразилия нп Эванилсон
9 Иран нп Мехди Тареми
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
05.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Порту2 : 0Визела
16.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа A. 3-й тур Порту4 : 0Визела
14.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Визела0 : 1Порту
30.04.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Порту4 : 2Визела
12.01.2022 Кубок Португалии 1/4 финала Визела1 : 3Порту
19.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Визела0 : 4Порту
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 0 : 0Визела
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Визела2 : 3
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 2Визела
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Визела1 : 2
01.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Визела1 : 0
25.10.2023 Лига чемпионов Группа H. 3-й тур 1 : 4Порту
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Порту1 : 0
04.10.2023 Лига чемпионов Группа H. 2-й тур Порту0 : 1
29.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 1 : 0Порту
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Порту2 : 1

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