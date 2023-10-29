Визела - Порту 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Порту, которое состоится 29 Октября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Порту
Порту
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|3
|зщ
|Бруну Уилсон
|5
|зщ
|Андерсон
|6
|зщ
|Matheus Pereira
|20
|пз
|Саму
|12
|пз
|Rafael Bustamante
|90
|пз
|Diogo Nascimento
|79
|пз
|Нуну Морейра
|17
|нп
|Матиас Лакава
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Пепе
|4
|зщ
|Давид Карму
|18
|зщ
|Венделл
|20
|пз
|Андре Франку
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|30
|нп
|Эванилсон
|9
|нп
|Мехди Тареми
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|05.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|16.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 3-й тур
|4 : 0
|14.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|30.04.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|4 : 2
|12.01.2022
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 3
|19.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 4
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|1 : 4
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|29.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 1