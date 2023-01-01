Волендам - Эксельсиор 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
29 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Эксельсиор, которое состоится 29 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Эксельсиор
Роттердам
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|31
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|5
|зщ
|George Cox
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|17
|пз
|Калвин Твигт
|36
|пз
|Milan de Haan
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|21
|нп
|Роберт Мюрен
|14
|нп
|Гаранг Куол
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|5
|зщ
|Каспер Видель
|16
|зщ
|Свен Ньивпорт
|12
|зщ
|Артур Загре
|4
|зщ
|Редуан Эль-Яакуби
|8
|пз
|Cisse Sandra
|33
|пз
|Юлиан Бас
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|14
|пз
|Коухаиб Дриош
|19
|нп
|Николас Аграфиотис
Главные тренеры
|Маттиас Колер
|Маринус Дейкхёйзен
История личных встреч
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 2
|20.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 0
|05.02.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 2
|07.12.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 3
|22.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 1
|06.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 4
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 0