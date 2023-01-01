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Волендам - Эксельсиор 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
29 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Волендам
Эксельсиор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Эксельсиор, которое состоится 29 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Эксельсиор
Роттердам
1 Германия вр Мио Бакхаус
26 Нидерланды зщ Дерон Пейн
31 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
6 Марокко зщ Бенаисса Бенамар
5 Англия зщ George Cox
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
17 Нидерланды пз Калвин Твигт
36 Нидерланды пз Milan de Haan
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
21 Нидерланды нп Роберт Мюрен
14 Австралия нп Гаранг Куол
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
5 Швеция зщ Каспер Видель
16 Нидерланды зщ Свен Ньивпорт
12 Франция зщ Артур Загре
4 Нидерланды зщ Редуан Эль-Яакуби
8 Бельгия пз Cisse Sandra
33 Нидерланды пз Юлиан Бас
30 Нидерланды пз Деренсили Санчес-Фернандес
14 Нидерланды пз Коухаиб Дриош
19 Сербия нп Николас Аграфиотис
Главные тренеры
Германия Маттиас Колер
Нидерланды Маринус Дейкхёйзен
История личных встреч
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Волендам3 : 2Эксельсиор
20.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Эксельсиор2 : 0Волендам
05.02.2021 Нидерланды - Первый дивизион 23-й тур Волендам0 : 2Эксельсиор
07.12.2020 Нидерланды - Первый дивизион 15-й тур Эксельсиор2 : 3Волендам
22.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 16-й тур Эксельсиор1 : 2Волендам
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 2 : 1Волендам
06.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Волендам1 : 0
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур 3 : 1Волендам
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Волендам2 : 2
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 3 : 1Волендам
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Эксельсиор2 : 4
07.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур 0 : 0Эксельсиор
01.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Эксельсиор2 : 1
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур 0 : 3Эксельсиор
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Эксельсиор0 : 0

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