АЗ Алкмар - НЕК Неймеген 29 Октября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
29 Октября 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - НЕК Неймеген, которое состоится 29 Октября 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Вольфе
|25
|пз
|Рихедли Базур
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|8
|пз
|Йорди Класи
|23
|пз
|Майкель Лахдо
|10
|пз
|Дани де Вит
|19
|нп
|Мирон ван Бредероде
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
|22
|вр
|Робин Руфс
|21
|зщ
|D'Leanu Arts
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|20
|пз
|Лассе Шоне
|71
|пз
|Дирк Пропер
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|11
|нп
|Робер Гонсалес
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|12
|нп
|Бас Дост
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|01.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 3
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 1
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 0
|30.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 3
|01.11.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 4
|13.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|1 : 1
|01.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|15-й тур
|3 : 2
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 4
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 0
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0