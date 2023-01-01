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АЗ Алкмар - НЕК Неймеген 29 Октября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
29 Октября 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
АЗ Алкмар
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - НЕК Неймеген, которое состоится 29 Октября 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Австралия вр Мэтью Райан
2 Япония зщ Юкинари Сугавара
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Вольфе
25 Нидерланды пз Рихедли Базур
16 Нидерланды пз Свен Мейнанс
8 Нидерланды пз Йорди Класи
23 Швеция пз Майкель Лахдо
10 Нидерланды пз Дани де Вит
19 Нидерланды нп Мирон ван Бредероде
9 Греция нп Вангелис Павлидис
22 Нидерланды вр Робин Руфс
21 Нидерланды зщ D'Leanu Arts
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
20 Дания пз Лассе Шоне
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
8 Дания пз Магнус Маттссон
11 Испания нп Робер Гонсалес
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
12 Нидерланды нп Бас Дост
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
История личных встреч
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
01.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
06.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген1 : 3АЗ Алкмар
20.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген2 : 1АЗ Алкмар
28.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур АЗ Алкмар2 : 0НЕК Неймеген
30.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
01.11.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур АЗ Алкмар2 : 4НЕК Неймеген
13.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 32-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
01.12.2013 Нидерланды - Эредивизия 15-й тур НЕК Неймеген3 : 2АЗ Алкмар
26.10.2023 Лига конференций Группа E. 3-й тур АЗ Алкмар1 : 4
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур АЗ Алкмар3 : 0
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур 1 : 2АЗ Алкмар
05.10.2023 Лига конференций Группа E. 2-й тур АЗ Алкмар1 : 0
01.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар4 : 0
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур НЕК Неймеген1 : 1
07.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
01.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур НЕК Неймеген1 : 3
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген3 : 0
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 4 : 0НЕК Неймеген

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