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Белшина - Гомель 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
29 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
Белшина
Гомель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Гомель, которое состоится 29 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Гомель
Гомель
История личных встреч
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель2 : 0Белшина
18.11.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель0 : 0 5 : 6Белшина
20.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Гомель0 : 3Белшина
11.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Белшина2 : 3Гомель
11.07.2015 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Белшина3 : 1Гомель
10.04.2015 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель2 : 0Белшина
11.06.2014 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Белшина1 : 2Гомель
30.03.2014 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель3 : 1Белшина
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Белшина1 : 4
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 3 : 1Белшина
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Белшина0 : 3
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 1Белшина
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Белшина1 : 1
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 0 : 3Гомель
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель1 : 4
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 2 : 1Гомель
26.09.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Гомель
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 0

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