Белшина - Гомель 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
29 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Гомель, которое состоится 29 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Гомель
Гомель
История личных встреч
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|18.11.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 6
|20.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 3
|11.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 3
|11.07.2015
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 1
|10.04.2015
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|11.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 2
|30.03.2014
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 3
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|26.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0