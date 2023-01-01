Минск - Динамо-Брест 29 Октября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
29 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Динамо-Брест, которое состоится 29 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|02.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 0
|02.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|22.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|06.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|6 : 1
|14.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 0
|03.08.2019
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|3 : 1
|05.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 2
|25.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 3
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2