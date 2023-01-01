02:47 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 29 октября
Свернуть список

Минск - Динамо-Брест 29 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
29 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
Минск
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Динамо-Брест, которое состоится 29 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 0Минск
02.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 1Минск
23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск2 : 0Динамо-Брест
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест2 : 2Минск
22.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 0Динамо-Брест
26.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Минск1 : 2Динамо-Брест
06.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест6 : 1Минск
14.09.2019 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест3 : 0Минск
03.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест3 : 1Минск
05.05.2019 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Минск1 : 2Динамо-Брест
25.10.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 2Минск
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 1 : 0Минск
29.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Минск1 : 1
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 0Минск
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск0 : 0
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест0 : 2
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 4Динамо-Брест
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 3
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 3 : 1Динамо-Брест
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close