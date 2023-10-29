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БАТЭ - Слуцк 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
29 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
БАТЭ
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Слуцк, которое состоится 29 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк1 : 0БАТЭ
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк0 : 0БАТЭ
29.06.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ4 : 0Слуцк
16.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк3 : 4БАТЭ
14.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур БАТЭ3 : 0Слуцк
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк1 : 3БАТЭ
16.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ3 : 0Слуцк
05.10.2019 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк0 : 3БАТЭ
24.05.2019 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ3 : 0Слуцк
02.09.2018 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк0 : 1БАТЭ
25.10.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур БАТЭ1 : 2
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 0 : 2БАТЭ
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур БАТЭ1 : 2
03.10.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 0БАТЭ
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 1 : 1БАТЭ
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк1 : 0
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 0 : 0Слуцк
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк0 : 0
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 1Слуцк
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк3 : 3

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