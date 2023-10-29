БАТЭ - Слуцк 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
29 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Слуцк, которое состоится 29 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|29.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|4 : 0
|16.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 4
|14.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|20.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|16.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 0
|05.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|24.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 0
|02.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|25.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|03.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 3