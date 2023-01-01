Хольштайн - Нюрнберг 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
29 Октября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Нюрнберг, которое состоится 29 Октября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|15.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 3
|08.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|04.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|27.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|28.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|15.12.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|23.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 3
|18.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|5 : 1
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|5 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|15.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1