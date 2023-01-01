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Хольштайн - Нюрнберг 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
29 Октября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
Хольштайн
Нюрнберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Нюрнберг, которое состоится 29 Октября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
15.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Хольштайн2 : 1Нюрнберг
09.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Нюрнберг2 : 3Хольштайн
08.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Хольштайн3 : 0Нюрнберг
04.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Нюрнберг2 : 1Хольштайн
27.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Нюрнберг1 : 1Хольштайн
16.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Хольштайн1 : 0Нюрнберг
28.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Хольштайн1 : 1Нюрнберг
15.12.2019 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг2 : 2Хольштайн
23.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Хольштайн1 : 3Нюрнберг
18.11.2017 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Нюрнберг2 : 2Хольштайн
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 3Хольштайн
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Хольштайн1 : 1
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 0 : 2Хольштайн
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Хольштайн2 : 3
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 5 : 1Хольштайн
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Нюрнберг3 : 1
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 5 : 1Нюрнберг
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Нюрнберг1 : 0
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 2 : 2Нюрнберг
15.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Нюрнберг1 : 1

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