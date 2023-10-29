Веен - Ганза Р 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
29 Октября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Ганза Р, которое состоится 29 Октября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Веен
Висбаден
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
|Маркус Каучински
История личных встреч
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3