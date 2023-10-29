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Веен - Ганза Р 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
29 Октября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
Веен
Ганза Р

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Ганза Р, которое состоится 29 Октября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Веен
Висбаден
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
Германия Маркус Каучински
История личных встреч
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 0 : 2Веен
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Веен1 : 1
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 0Веен
27.09.2023 Кубок Германии 1-й раунд Веен2 : 3
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Веен0 : 2
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганза Р1 : 3
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 0Ганза Р
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганза Р1 : 0
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 3 : 1Ганза Р
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ганза Р1 : 3

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